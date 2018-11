Украинский боксер Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 91,71 кг. В поединке, который прошел в Манчестере, он победил британца Тони Белью нокаутом в восьмом раунде.

Для украинского спортсмена это была первая защита всех титулов, завоевав которые в финале WBSS он стал абсолютным чемпионом мира. Боец одержал на профессиональном ринге 16 побед, включая 12 нокаутов, и ни разу не проиграл.

Напомним, что Усик защитил звание, которое получил в поединке с россиянином Муратом Гассиевым.

WHAT A PUNCH, BELLEW GETS KO'd BY USYK 🥊🥊🥊 #UsykBellew pic.twitter.com/ygQAq2ZZet