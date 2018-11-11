Опубликовано видео массовой драки на турнире ACB в Москве

В российской столице на турнире по смешанным единоборствам (ММА) организации ACB произошла массовая драка. Конфликт вспыхнул после того, как один из принимавших участие в соревновании спортсменов Тимур Нагибин, представляющий команду New Stream, повел себя неспортивно.

Во время боя между Георгием Караханяном и Тимуром Нагибиным представитель New Stream нанес удар своему оппоненту после того, как прозвучал гонг. Из-за этого инцидента судьи приняли решение дисквалифицировать нарушителя правил, а победу отдать его сопернику.

Когда Нагибин покидал октагон в сопровождении своей команды, на него попытались напасть болельщики Караханяна. Завязалась потасовка, которая, благодаря оперативным действиям сотрудников ОМОН, длилась недолго.

Правоохранителям в кратчайшие сроки удалось утихомирить разгоряченных зрителей, после чего шоу продолжилось.