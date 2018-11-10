Туктамышева впервые за четыре года стала финалисткой Гран-при

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева впервые за последние четыре года вышла в финал Гран-при по фигурному катанию. На турнире, проходящем в японской Хиросиме, она взяла бронзу.

Фигуристки, выступающие в одиночном катании, показали свои произвольные программы в субботу, 10 ноября. Именно здесь Туктамышева допустила ошибку, которая отдалила ее от лидерства, завоеванного в коротком прокате. Несмотря на это, спортсменка все равно обновила личные рекорды, набрав 76,17 балла в короткой программе, 142,85 в произвольной и 219,02 в общей сумме.

Как сообщает ТАСС, опередили россиянку представительницы Японии Рика Кихира (224,31 балла) и Сатоко Мияхара (219,47 балла). Гран-при закончится 11 ноября. Финал соревнования пройдет в Ванкувере в декабре.

Ранее Елизавета Туктамышева одержала победу на втором этапе Гран-при Skate Canada по женскому одиночному фигурному катанию. Суммарный результат нескольких ее прокатов составил 203,32 балла и обеспечил ей первое место в турнире.