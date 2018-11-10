Сборная РФ по борьбе завоевала пять золотых медалей в первый день ЧМ

Сборная России успешно стартовала на чемпионате мира по самбо. Он проходит в Бухаресте. В первый же соревновательный день наши спортсмены завоевали сразу пять золотых медалей. Три из них на счету мужчин, еще две принесли девушки. Также в активе российской команды три бронзы.

Повод для гордости дают сегодня не только борцы, но и фигуристы. Наталья Забияко и Александр Энберт в произвольной программе выиграли международный турнир в Японии, который является этапом мировой серии Гран-при.