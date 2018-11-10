У Роналдиньо забрали паспорт из-за долгов перед налоговой
Долг бразильца перед налоговиками его страны составляет почти два миллиона реалов.
Фото: Pedro Fiuza ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Звездный полузащитник бразильской сборной по футболу Роналдиньо может лишиться загранпаспорта. Причина - неуплата налогов за недвижимость. Соответствующее постановление вынес суд штата Риу-Гранди-ду-Сул. Бывший звездный игрок владеет 19 домами, за которые он должен заплатить государству не менее 1,8 миллиона реалов.
Роналдиньо - чемпион мира по футболу и обладатель «Золотого мяча», самой престижной индивидуальной награды. Дважды за свою карьеру он признавался лучшим футболистом мира по версии FIFA, сообщают «Известия».
Игру спортсмена до сих пор помнят болельщики клубов «ПСЖ», «Барселона» и «Милан», цвета которых он защищал. Из футбола бразилец ушел в прошлом году.