Фанаты «Спартака» смогут посетить матчи группового этапа Лиги Европы

Болельщики московского «Спартака» смогут посетить игры группового этапа Лиги Европы (ЛЕ) против «Рапида» и «Вильярреала».

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дело против красно-белых по результатам домашнего матча четвертого тура группового этапа ЛЕ с шотландским «Рейнджерс» (4:3). Однако рассмотрение этого дела состоится лишь 13 декабря. Таким образом, фанаты столичной команды точно смогут посетить матчи с «Рапидом» и «Вильярреалом», которые пройдут 29 ноября в Москве и 13 декабря в Испании.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги Европы. Российский футбольный клуб обыграл шотландцев на стадионе «Открытие Арена» со счетом 4:3.