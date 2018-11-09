УЕФА накажет ЦСКА после матча с «Ромой»

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении московского футбольного клуба ЦСКА после матча четвертого группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». Спортивные чиновники будут рассматривать возможность принятия мер в отношении красно-синих в связи с тем, что фанаты армейцев во время игры бросали на поле предметы, использовали пиротехнические средства, а также блокировали лестничные проходы на спортивной арене.

Как сообщает пресс-служба организации, решение по этому делу будет принято 22 ноября.

Напомним, в среду, 7 ноября, московский ЦСКА проиграл итальянской «Роме» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Перед матчем фанаты ЦСКА атаковали гостиницу, в которой находились болельщики итальянской «Ромы», прибывшие на игру любимой команды в российскую столицу.