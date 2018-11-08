«Спартак» одержал победу над «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

Московский «Спартак» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги Европы.

Российский футбольный клуб обыграл шотландцев на стадионе «Открытие Арена» со счетом 4:3.

В составе красно-белых голы забили Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано и Софьян Ханни. У «Рейнджерс» отличились Даниэл Кандеяш и Гленн Миддлтон. Также по одному автоголу забили игрок московской команды Роман Еременко и футболист шотландского клуба Коннор Голдсон.

Сейчас «Спартак» и «Рейнджерс» делят вторую строчку в группе. В активе каждой из команд по пять очков.