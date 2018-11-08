«Он всех вас любит, но должен уйти» - фанаты «Спартака» проводили Карреру

Болельщики московского «Спартака» проводили на родину бывшего тренера «красно-белых» Массимо Карреру. Именно итальянец привел Спартак к чемпионству два года назад. Однако в последнее время команда не показывала достойных результатов - неудачи преследовали столичный клуб и в отечественных, и в зарубежных турнирах.

Но поклонники клуба не забыли, сколько сделал итальянец для «Спартака». Поэтому провожали его тепло. Они приехали в аэропорт Шереметьево, чтобы лично поблагодарить тренера.

Каррера с трудом пробирался через «парадный строй» фанатов, некоторые окружили его, просили автографы и передавали какие-то небольшие сувениры. В этой давке итальянец сказал что-то своему сопровождающему, который помогал ему пройти к стойке регистрации.

«Он вас всех любит, но должен уйти», - выкрикнул то ли охранник, то ли переводчик тренера.

Каррера был уволен с поста главного наставника «Спартака» 22 октября.