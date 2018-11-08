Александр Емельяненко объявил об уходе из «Ахмата»

Известный российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко покинет грозненский клуб «Ахмат». Об этом спортсмен сообщил через социальную сеть Instagram.

«Уважаемые друзья! У меня закончился контракт с клубом "Ахмат"! Мы с руководством приняли обоюдное решение и продлевать контракт не стали», - написал Емельяненко.

Боец при этом добавил, что «мы будем вместе делать одно общее дело, развивать бои, развивать спорт».

Ранее Александр Емельяненко рассказал арестованным за нападения на людей Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, как выжить в СИЗО. Боец посоветовал футболистам слепить мяч из хлеба и носков и играть им на прогулках.