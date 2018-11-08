ЦСКА снова проиграл «Роме» в Лиге чемпионов

Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл итальянской «Роме» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла в среду на стадионе «Лужники» в российской столице и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ромы».

Гости открыли счет уже на четвертой минуте. Армейцы смогли отыграться в начале второго тайма, но удаление Хердура Магнуссона помешало команде набрать очки. Второй мяч итальянские футболисты забили на 59-ой минуте.

ЦСКА уже проигрывал «Роме» в Лиге чемпионов. 24 октября их встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.