Кержаков хочет забрать ребенка у бывшей жены
Они были женаты три года, а в 2017-м у них родился сын Артемий.
Фото: a.kerzhakov11 Instagram
Нападающий питерского «Зенита» Александр Кержаков собирается обжаловать решение суда, согласно которому его ребенок после развода остался с матерью, Миланой Тюльпановой. Бракоразводный процесс завершился 23 октября. Однако позже Кержаков сообщал, что ребенок остался с ним, несмотря на решение суда.
«Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал частную жалобу Александра Кержакова на определение суда от 23.10.2018 года по гражданскому делу о расторжении брака», - приводит сообщение на сайте ведомства телеканал «360».
Милана и Александр поженились в 2015 году, а два года спустя у них родился сын Артемий.