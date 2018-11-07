Кержаков хочет забрать ребенка у бывшей жены

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кержаков собирается обжаловать решение суда, согласно которому его ребенок после развода остался с матерью, Миланой Тюльпановой. Бракоразводный процесс завершился 23 октября. Однако позже Кержаков сообщал, что ребенок остался с ним, несмотря на решение суда.

«Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал частную жалобу Александра Кержакова на определение суда от 23.10.2018 года по гражданскому делу о расторжении брака», - приводит сообщение на сайте ведомства телеканал «360».

Милана и Александр поженились в 2015 году, а два года спустя у них родился сын Артемий.