«Локомотив» уступил «Порту» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» уступил португальскому «Порту» в рамках гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе триумфаторов отличились Эктор Эррера, Мусса Марега, Хесус Корона и Отавио.

Автором единственного забитого мяча у «красно-зеленых» стал Джефферсон Фарфан.

Столичные железнодорожники потерпели четвертое поражение в нынешнем розыгрыше ЛЧ подряд. Таким образом, «Локо» занимает последнее место в группе D, не имея в своем активе ни одного балла.

Возглавляет группу «Порту», набравший десять очков.