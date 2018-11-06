Хабиба Нурмагомедова наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Российский боец смешанных единоборств, чемпион промоушена UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил награду – орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Отец спортсмена и по совместительству его тренер, Абдулманап Нурмагомедов, также получил награду – медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

Боец отметил, что недавно поймал себя на мысли, что «давно медали не получал», потому что последнюю получил в далеком 2011 году. Нурмагомедов отметил, что победы в профессиональных боях по смешанным единоборствам давали только деньги, но не медали.

Напомним, поводом к высокой награде стала победа россиянина в одном из самых громких боев в мире смешанных единоборств – против эпатажного ирландца Конора Макгрегора. Нурмагомедов одолел его, проведя залом шеи в четвертом раунде пятираундового чемпионского противостояния.