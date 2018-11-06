Стало известно, почему Черчесов, Жардим и Карпин не возглавят «Спартак»

Одним из главных претендентов на роль главного тренера «Спартака» считался Станислав Черчесов. Ранее он занимал должность главного наставника «красно-белых». Недавно СМИ распустили слух о том, что он встречался с Федуном и якобы обсуждал возможность возвращения в дорогой ему клуб. Однако автор статьи на официальном сайте телеканала «360» рассказывает, что на прямой вопрос о факте этой встречи Черчесов ответил отрицательно. Он сослался на то, что сейчас ему необходимо сконцентрироваться на тренировках со сборной, ведь вскоре предстоят отборочные матчи на Евро-2020. Хотя автор статьи предполагает, что раздражение, с котором Черчесов отвечал на вопрос о Федуне, может быть связано с неким разочарованием. Возможно, тренер сборной и хотел бы вернуться в «главный клуб его жизни», но сделать это сейчас просто не может.

Леонарду Жардим, который также был одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака», отказался от этой должности. По информации, которой располагает телеканал «360», произошло это из-за финансовых разногласий. Но, как пишет автор материала, дело здесь даже не в гонораре тренера.

Проблема заключалась в размере вливаний в команду. Ведь чтобы привести «Спартак» к чемпионству, нужно вплотную заниматься игроками, иметь запас финансов на необходимые трансферы. И есть вероятность, что, не получив гарантии таких вливаний, Жардим решил отказаться от этой должности.

По информации издания, по такой же причине не принял предложение и Валерий Карпин. Он якобы выдвинул свои условия: защищенный на несколько лет контракт тренера и фиксированная сумма на трансферы для укрепления состава.

Напомним, после ухода с поста главного тренера Массимо Карреры на эту должность, по разным данным, претендовали десять человек. И, вероятнее всего, как сообщают СМИ, главным наставником столичного клуба станет нынешний тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов.