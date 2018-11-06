Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Стало известно, почему Черчесов, Жардим и Карпин не возглавят «Спартак»

Екатерина ГАБЕЛЬ
16:03 06.11.2018
По некоторым данным, пост наставника столичного клуба может занять Олег Кононов.
Стало известно, почему Черчесов, Жардим и Карпин не возглавят «Спартак»
Фото: Komsomolskaya Pravda Bernd Thissen dpa Global Look Press

Одним из главных претендентов на роль главного тренера «Спартака» считался Станислав Черчесов. Ранее он занимал должность главного наставника «красно-белых». Недавно СМИ распустили слух о том, что он встречался с Федуном и якобы обсуждал возможность возвращения в дорогой ему клуб. Однако автор статьи на официальном сайте телеканала «360» рассказывает, что на прямой вопрос о факте этой встречи Черчесов ответил отрицательно. Он сослался на то, что сейчас ему необходимо сконцентрироваться на тренировках со сборной, ведь вскоре предстоят отборочные матчи на Евро-2020. Хотя автор статьи предполагает, что раздражение, с котором Черчесов отвечал на вопрос о Федуне, может быть связано с неким разочарованием. Возможно, тренер сборной и хотел бы вернуться в «главный клуб его жизни», но сделать это сейчас просто не может.

Леонарду Жардим, который также был одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака», отказался от этой должности. По информации, которой располагает телеканал «360», произошло это из-за финансовых разногласий. Но, как пишет автор материала, дело здесь даже не в гонораре тренера.

Картинка

Проблема заключалась в размере вливаний в команду. Ведь чтобы привести «Спартак» к чемпионству, нужно вплотную  заниматься игроками, иметь запас финансов на необходимые трансферы. И есть вероятность, что, не получив гарантии таких вливаний, Жардим решил отказаться от этой должности.

По информации издания, по такой же причине не принял предложение и Валерий Карпин. Он якобы выдвинул свои условия: защищенный на несколько лет контракт тренера и фиксированная сумма на трансферы для укрепления состава.

Картинка

Напомним, после ухода с поста главного тренера Массимо Карреры на эту должность, по разным данным, претендовали десять человек. И, вероятнее всего, как сообщают СМИ, главным наставником столичного клуба станет нынешний тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.11.2018, 13:41
Госдума облегчила россиянам процедуру получения льгот на оплату ЖКХ
Дата06.11.2018, 04:15
Расчеты «Градов» и экипажи «Крокодилов» ведут огонь по «боевикам» в Средней Азии: яркие кадры маневров
Дата05.11.2018, 17:42
«Как только проходишь дальше, начинаешь все больше верить» - теннисист Хачанов рассказал о своей победе в Париже
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата06.11.2018, 11:50
Уникальная съемка полета новейших Су-57: кадры с рампы Ан-12
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:42 В стране и мире
На борту МКС произошел сбой
15:44 В стране и мире
Видео
Грузовик протаранил торговый центр в Иркутске
15:24 В стране и мире
Во Франции предотвратили покушение на Макрона
14:23 В стране и мире
Генпрокурор Украины Луценко подал в отставку
11:18 В стране и мире
Террористы ИГИЛ* освободили попавших в плен американских военных в Сирии
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Гибрид» собаки и паука найден в лесах Эквадора: видео
Видео
Пойманный на удочку кальмар решил не сдаваться без боя и плюнул в лицо рыбаку: видео
«След пришельцев»: ученые заподозрили межзвездный астероид в инопланетном происхождении
Назван способ быстрого и эффектного ежедневного похудения
Предвестник конца света: в Иерусалиме заметили третье пророчество апокалипсиса
Видео
«Нива» на собачьей тяге: автолюбитель устроил необычный тест-драйв
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.