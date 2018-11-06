«Амкар» признан банкротом

Футбольный клуб «Амкар» признан Пермским арбитражным судом банкротом. Сумма задолженности команды, согласно бухгалтерской отчетности, составляет 540 миллионов рублей, в том числе и 107 миллионов - долги по зарплате. Об этом сообщает РИА Новости.

Процедуру ликвидации начал исполняющий обязанности президента клуба Геннадий Шилов. Решение об этом было принято еще 10 июля на общем заседании членов общественной организации «ФК "Амкар"».

Судья Светлана Коньшина рассказала, что в отношении ФК «Амкар» будет начато конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев.