Андрей Аршавин покинет «Кайрат»

Футболист Андрей Аршавин покинет клуб «Кайрат» из казахстанского города Алматы.

Он пришел в команду в 2016 году из краснодарской «Кубани» и провел за клуб более 100 матчей. 11 ноября Аршавин попрощается с поклонниками и болельщиками команды на домашнем стадионе клуба «Центральный», в день, когда «Кайрат» примет в рамках чемпионата Казахстана карагандинский «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Играя за алматинскую команду, Аршавин успел забить 30 голов, провести 37 результативных передач, трижды стать серебряным призером чемпионата страны и дважды выиграть Кубок и Суперкубок Казахстана.