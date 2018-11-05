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«Старались всей командой» – российские гимнасты рассказали о впечатлениях от чемпионата мира

Егор Левин
19:03 05.11.2018
Спортсмены из России поделились со «Звездой» своими яркими впечатлениями от участия в мировом первенстве по спортивной гимнастике, которое прошло в Катаре.

В московском аэропорту Домодедово встретили российских гимнастов, которые стали триумфаторами чемпионата мира в Катаре. Спортсмены привезли с собой семь медалей, в том числе – две золотые. В многоборье российские гимнасты не побеждали на мировых первенствах на протяжении 19 лет.

Артур Далалоян, на чьем счету медали за первые места, поделился со «Звездой» своими впечатлениями от участия в соревновании. По его словам, было сложно, но это не помешало россиянам занять призовые места.

«Очень клевые, очень радостные ощущения за такой успех на чемпионате мира. Старался не только для себя, старались командой, завоевали серебро, это очень дорогого стоит», — рассказал гимнаст.

В преддверии своего выступления он получил телеграмму с напутственными словами от российского лидера Владимира Путина.

«Я с самого утра был в восторге. Когда ты понимаешь, что сам президент страны принял во внимание твои успехи, когда ты понимаешь, что вся Россия за тебя болеет, то не нужны разминки, не нужны тренировки – ты просто готов выходить и делать свою работу, завоевывать золото», — восторженно заявил Далалоян.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, в свою очередь, отметила, что осталась довольна показанным результатом. По ее словам, основной сложностью и одновременно основной задачей было занять пьедестал.

А еще одна участница соревнований, Алия Мустафина, подчеркнула, что главным пунктом участия россиян в соревновании было получение лицензии на Олимпийские игры.

«Чемпионат прошел неплохо, хотя бы потому, что в мире сейчас очень высокий спортивный уровень. Мы знаем свои ошибки и знаем, как их исправить и над чем работать», — поделилась она.

Мустафина также отметила, что ей удалось выступить даже лучше, чем она рассчитывала.

Напомним, женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла серебряные медали в командном многоборье на чемпионате мира в Катаре. Тем самым, Россия, вместе со сборными-победительницами других стран, отобралась на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году.

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