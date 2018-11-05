«Как только проходишь дальше, начинаешь все больше верить» - теннисист Хачанов рассказал о своей победе в Париже

Российский теннисист мастер спорта РФ Карен Хачанов победил в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже. Как он эксклюзивно рассказал «Звезде», выиграть было непросто, и победа принесла ему «один из самых больших титулов» в карьере.

«Это большая работа, проделанная с командой и семьей. Победа далась очень тяжело. Выиграть такой турнир - была мечта, одна из нескольких», - поделился спортсмен.

В Париж он ехал с боевым настроем на победу, несмотря на то что никогда нельзя предугадать результат противостояния заранее.

«Не можешь загадывать наперед, потому что каждый матч складывается по-своему. Ты настраиваешься на каждый конкретный матч и как только проходишь дальше, начинаешь больше и больше верить, что можешь победить», - рассказал Хачанов.

По его словам, было вдвойне приятно победить, потому что турнир был одним из заключительных в текущем году.

«Планирую поехать в Лондон на итоговую "восьмерку" как запасной игрок. Посмотрим, может быть, еще и там получится сыграть. Если нет - закончим год на торжественной ноте. Дальше - отдых и подготовка к следующему сезону», - подытожил триумфатор.

Напомним, в турнире серии «Мастерс» Хачанов обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича. Впервые в своей карьере россиянин стал победителем такого престижного соревнования и теперь занимает 18-ю строчку среди главных теннисистов мира.