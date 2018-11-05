Определен состав сборной РФ по футболу на матчи с Германией и Швецией

Стал известен состав национальной сборной по футболу на матч с командой Швеции. Встреча в рамках группового этапа Лиги наций состоится в Стокгольме 20 ноября. До этого подопечным Станислава Черчесова предстоит товарищеская игра со сборной Германии.

Состав национальной команды опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза.

На последнем рубеже сборной вратари Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург) и Антон Шунин («Динамо», Москва).

Линия защиты представлена следующими игроками: Георгий Джикия («Спартак», Москва), Федор Кудряшов и Егор Сорокин (оба - «Рубин», Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Кирилл Набабкин и Марио Фернандес (оба - ЦСКА, Москва).

В полузащитники Станислав Черчесов определил Ильзата Ахметова (ЦСКА, Москва), Юрия Газинского («Краснодар»), Александра Головина («Монако», Франция), Романа Зобнина («Спартак», Москва), Александра Ерохина и Далера Кузяева (оба - «Зенит», Санкт-Петербург), Алексея Ионова («Ростов»), Руслана Камболова («Рубин», Казань), Алексея и Антона Миранчуков (оба - «Локомотив», Москва), Дениса Черышева («Валенсия», Испания).

В сборной России по футболу четыре голеодора, среди которых Артем Дзюба и Антон Заболотный (оба - «Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин», Казань), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Готовиться к играм футболисты сборной России будут на своей базе в Новогорске. Тренировки начнутся 12 ноября.