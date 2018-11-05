Флойд Мейвезер дебютирует в ММА

Непобедимый боксер из США Флойд Мейвезер дебютирует в поединке по правилам смешанных единоборств. Соперником 41-летнего американца станет японский кикбоксер Тенсин Нацукава, действующий чемпион мира в полулегком весе, сообщается на официальном сайте японской спортивной организации Rizin.

Примечательно, что Нацукава вдвое моложе Мейвезера. За свою карьеру кикбоксер провел 27 поединков, в каждом из которых одержал победу. Перейдя в статус бойца MMA, молодой японец успел провести четыре беспроигрышных боя.

Именитый американец под стать своему юному сопернику. За плечами Мейвезера 50 побед в 50 поединках по правилам бокса.

Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов предложил Мейвезеру встретиться на ринге в «Лужниках». Нурмагомедов также не проиграл ни одного боя в своей спортивной карьере. Очередную победу он одержал над ирландцем Конором Макгрегором.