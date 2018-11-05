Далалоян раскрыл секрет своего успеха на мировом первенстве по гимнастике

В аэропорту Домодедово встретили российских гимнастов-победителей. Сборная России вернулась с чемпионата мира в Катаре. И привезла с собой семь медалей, в том числе две золотые. Обе они - на счету Артура Далалояна.

В многоборье российские гимнасты не побеждали на мировых первенствах 19 лет.

«Когда люди приезжают на чемпионат мира, все думают: это так трудно, это что-то невероятное, к этому нужно приложить максимум усилий! Но на самом деле все проще. Нужно расслабиться и просто делать то, что ты делаешь каждый день в зале», - рассказал журналистам двукратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

От болельщиков чемпион уже получил прозвище Король Артур. Но сам Артур просит себя так не называть. По крайне мере, в ближайшие два года - до тех пор, пока не выиграет олимпийское золото в Токио.