Хачанов победил Джоковича в финале парижского «Мастерса»
В финальном матче турнира в Париже Хачанов сумел обыграть вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Фото: Julien MattiaLe Pictorium, ZUMAPRESS.com, Globallokpress
Россиянин Карен Хачанов стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв сербского теннисиста Новака Джоковича в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.
Теперь 22-летний российский спортсмен стал 18-ой ракеткой мира.
Хачанов впервые в своей карьере стал победителем «Мастерс». Ранее российский теннисист выигрывал турниры в Москве, Марселе и Чэнду (в 2016 году).