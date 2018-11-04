Хачанов победил Джоковича в финале парижского «Мастерса»

Россиянин Карен Хачанов стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв сербского теннисиста Новака Джоковича в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

Теперь 22-летний российский спортсмен стал 18-ой ракеткой мира.

Хачанов впервые в своей карьере стал победителем «Мастерс». Ранее российский теннисист выигрывал турниры в Москве, Марселе и Чэнду (в 2016 году).