Футболист «Зенита» забил с центра поля
Поразить ворота соперника с такого расстояния футболисту удалось уже в добавленное к матчу время.
Фото: fc-zenit.ru
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в 13-м туре молодежного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ).
Оба гола забил нападающий сине-бело-голубых Никита Симдянкин. На 39-й минуте форвард обошел четверых защитников и забросил мяч в ворота противника.
Второй гол Симдянкин забил с центра поля уже в добавленное время. Видео момента опубликовано в Twitter петербургской команды.
В текущем сезоне молодежного первенства Российской премьер-лиги «Зенит» занимает четвертое место.
НИКИТА СИМДЯНКИН! 🔥🔥🔥🔥🔥 2:0! #ЗенитМАхматМ pic.twitter.com/oEAvA7tbz6— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 3 ноября 2018 г.