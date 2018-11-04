Футболист «Зенита» забил с центра поля

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в 13-м туре молодежного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба гола забил нападающий сине-бело-голубых Никита Симдянкин. На 39-й минуте форвард обошел четверых защитников и забросил мяч в ворота противника.

Второй гол Симдянкин забил с центра поля уже в добавленное время. Видео момента опубликовано в Twitter петербургской команды.

В текущем сезоне молодежного первенства Российской премьер-лиги «Зенит» занимает четвертое место.