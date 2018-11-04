Сборная России по спортивной гимнастике стала третьей в медальном зачете ЧМ

Сборная России по спортивной гимнастике заняла третье место на чемпионате мира в Катаре.

В общей сумме спортсмены из России завоевали семи медалей: две золотые, три серебряные и две бронзовые.

Стоит отметить, что пять медалей стране принес Артур Далалоян. По серебру завоевали женская и мужская сборные в командном многоборье. Еще одну, бронзовую медаль в индивидуальном многоборье получил Никита Нагорный.

Лучшими в общем зачете стала команда из США, а второе место получили китайские спортсмены.

Ранее сообщалось, что гимнаст Артур Далалоян забрал золото в личном многоборье. Высшую награду в спортивной дисциплине впервые за 19 лет завоевал россиянин.