«Где ты, Флойд?»: Нурмагомедов бросил новый вызов Мейвезеру
Российский спортсмен, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к боксеру Флойду Мейвезеру.
В соцсетях боец опубликовал видео, на котором американец заходит в октагон, подписав его: «Где ты?» и добавив хештег #27vs50.
Напомним, Нурмагомедов одержал 27 побед в смешанных единоборствах, ни единожды не потерпев поражения. Мейвезер же провел 50 боев и также остался непобежденным.
Ранее сообщалось, что поединок между Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мейвезером может состояться на московском стадионе «Лужники». По требованию Мейвезера встреча состоится лишь в том случае, если Хабиб будет биться по правилам бокса.
Однако, как заявил глава UFC Дана Уайт, бой пройдет при условии, что оба будут драться по правилам смешанных единоборств.