«Где ты, Флойд?»: Нурмагомедов бросил новый вызов Мейвезеру

Российский спортсмен, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к боксеру Флойду Мейвезеру.

В соцсетях боец опубликовал видео, на котором американец заходит в октагон, подписав его: «Где ты?» и добавив хештег #27vs50.

Напомним, Нурмагомедов одержал 27 побед в смешанных единоборствах, ни единожды не потерпев поражения. Мейвезер же провел 50 боев и также остался непобежденным.

Ранее сообщалось, что поединок между Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мейвезером может состояться на московском стадионе «Лужники». По требованию Мейвезера встреча состоится лишь в том случае, если Хабиб будет биться по правилам бокса.

Однако, как заявил глава UFC Дана Уайт, бой пройдет при условии, что оба будут драться по правилам смешанных единоборств.