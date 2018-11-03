Российские фигуристы завоевали три золота на этапе Гран-при в Хельсинки

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Хельсинки.

Пара набрала 121,91 балла в произвольном танце, набрав в сумме 200,09 баллов за две программы, что вывело их на первое место. Вторыми стали спортсмены из Италии, а бронзу увезли с собой американцы.

Еще одну победу российские фигуристы одержали в соревнованиях спортивных пар. По сумме двух выступлений Наталья Забияко и Александр Энберт набрали 198,51 балла. Стоит отметить, что бронзовую медаль Гран-при также завоевали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (185,61 балла).

Более того, российская фигуристка, 16-летняя Алина Загитова также заняла первое место в одиночном катании, набрав 215,29 балла. Сразу за ней, на втором месте, следует еще одна спортсменка из России Станислава Константинова. Ее результат - 197,57 балла.