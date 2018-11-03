Фигуристка Загитова выиграла этап Гран-при в Хельсинки

Российская фигуристка, 16-летняя Алина Загитова, заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии.

Загитова расположилась на первой строчке турнирной таблицы, набрав 215,29 балла по итогам короткой и произвольной программ.

При этом на втором месте стоит также спортсменка из России Станислава Константинова. Ее результат - 197,57 балла.

Третью строчку заняла фигуристка из Японии Каори Сакамото (197,42 балла).