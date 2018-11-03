Российские фигуристы Забияко и Энберт выиграли Гран-При в Хельсинки

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в соревновании спортивных пар в третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии.

В произвольной программе фигуристы набрали 130,92 балла, а по сумме двух выступлений - 198,51 балла. Вторыми стали итальянцы Николь делла Моника и Маттео Гуаризе, судьи присудили им 185,77 балла. Третье место досталось российской паре Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину, они получили 185,61 балла.

Для Завияко и Энберт это первая победа на Гран-при. Они становились серебряными призерами Олимпиады в Южной Корее в командных соревнованиях.