СМИ: европейские клубы заменят Лигу чемпионов новой Суперлигой

«Барселона», «Реал» и еще несколько топовых европейских футбольных клубов намерены создать новую турнирную лигу. Предполагается, что она может заменить существующую Лигу чемпионов.

Как сообщает издание Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks, одиннадцать европейских клубов выступят в качестве основателей новой Суперлиги. Это «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселона», «Реал», «Ливерпуль», «Милан», «Бавария», «ПСЖ» и «Ювентус».

Предполагается, что указанные клубы выйдут из УЕФА к 2021 году ради создании новой Суперлиги. Им будет обеспечено участие в новом турнире в течение двадцати лет, еще пять клубов получат гостевой статус.

Подобно Лига чемпионов, создаваемая, по версии СМИ, Суперлига будет иметь групповой этап и стадия плей-офф. Возможно, будет создан побочный турнир, который позволит другим командам играть в Суперлиге, заменяя один из клубов с гостевым статусом.