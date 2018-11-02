Сербия, Румыния, Греция и Болгария подадут совместую заявку на ЧМ-2030 по футболу

Лидеры Сербии, Румынии, Греции и Болгарии договорились, что будут вместе бороться за право проведения Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Главы четырех стран договорились подать одну на всех заявку с этой просьбой в FIFA. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи со своими тремя коллегами в Варне.

При этом Вучич признался, что идея совместной заявки от вышеназванных стран принадлежит премьер-министру Греции Алексису Ципрасу. Непосредственными конкурентами балканских стран в этом случае станут Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые также подают общую заявку на проведение ЧМ-2030. Однако поскольку в заявке на ЧМ-2026 уже одержали победу Мексика, США и Канада, то у балканских стран, по мнению Вучича, шансы выиграть повышаются. Ведь одной латиноамериканской стране, то есть Мексике, право принять чемпионат уже досталось.

В Варне лидеры четырех государств, к которым присоединился еще и премьер-министр Израиля, встречались для того, чтобы обсудить перспективы экономического сотрудничества.