Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Варданян

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, семикратный чемпион мира Юрий Варданян скончался в США. Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на информацию пресс-службы Министерства спорта и по делам молодежи Армении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о транспортировке тела на родину спортсмена в Армению, сообщает издание Tert.am.

Легендарный спортсмен был четырехкратным чемпионом Советского Союза, пять раз выигрывал чемпионат Европы, семь раз — чемпионат мира. Олимпийским чемпионом он стал в 1980 году на Играх, которые проходили в Москве. Более 40 раз становился автором мировых рекордов. В 1994 году имя Юрия Варданяна было включено в Зал славы тяжелой атлетики.

С 1991 по 2009 год, после распада СССР, Юрий Норайрович проживал в США, где занимался тренерской работой и общественной деятельностью. В 2009 году вернулся в Армению, став советником президента Сержа Саргсяна. Затем был министром спорта и по делам молодежи Армении. С 2014 по 2017 год являлся чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии.