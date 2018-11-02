Усейн Болт разорвал контракт с австралийским футбольным клубом
По информации австралийских СМИ, стороны не смогли договориться о зарплате ямайского атлета.
Фото: VEGARD WIVESTAD GRÃ˜TT,imago sportfotodienst Globallook
Олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт ушел из австралийского футбольного клуба Central Coast Mariners. Об этом говорится в официальном Twitter команды.
Австралийские СМИ предположили, что сторонам не удалось договориться о зарплате ямайского спортсмена.
В заявлении сказано, что члены клуба были рады тому, что Болт «был частью команды в прошедшие восемь недель».
Спорстмен подписал контракт с Central Coast Mariners в августе 2018 года. Он даже успел принять участие в двух товарищеских матчах, в одном из которых забил два гола.
Усейн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.