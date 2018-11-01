Санкт-Петербург может стать хозяином финального матча Лиги чемпионов

Вице-президент российского футбольного союза Сергей Анохин уверен, что у Санкт-Петербурга есть все шансы получить право на проведение финала Лиги чемпионов. Вторым претендентом на звание хозяина главного матча этого чемпионата является немецкий Мюнхен.

Футбольный функционер отметил, что у стадиона богатый опыт проведения международных игр, да и он - единственный стадион с крышей, поэтому непогода будет не страшна болельщикам.

«Стадион прекрасный, уже принимал матчи чемпионата мира и еще примет четыре игры чемпионата Европы в 2020 году», - напомнил Анохин. Его слова приводит телеканал «360».

Окончательные заявки от национальных футбольных организаций должны быть отправлены в Союз европейских футбольных ассоциаций до 15 февраля 2019 года. Решение о том, кто примет финал Лиги чемпионов, будет оглашено в середине следующего года на заседании исполкома UEFA.

Стадион «Санкт-Петербург» вмещает 47 тысяч зрителей. На нем уже проходили игры ЧМ-2018, и еще здесь сыграют четыре матча в рамках чемпионата Европы 2020 года. Финал Лиги чемпионов состоится в 2021 году.