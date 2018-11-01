«Пусть отстраняют» - Нурмагомедов отказался ехать на заседание дисциплинарной комиссии

6 октября, после победы над Конором Макгрегором, началась потасовка между командами российского и ирландского бойцов.

Действующий чемпион UFC в легком весе отказался ехать на заседание Атлетической комиссии в Неваде. Там решается вопрос о дисциплинарном взыскании российского бойца и его оппонента - ирландского бойца Конора Макгрегора после потасовки на UFC229.

Нурмагомедов наотрез отказался на это заседание прибыть, аргументировав это тем, что он «невиновен, потому что защищал семью и религию».

Если же его решение не устроит чиновников, то Нурмагомедов готов отдать весь свой гонорар.

«Если меня хотят наказать, пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать», - заявил боец. Его слова цитирует издание Sports.ru.

Напомним, 6 октября россиянин одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором. До поединка спортсмены неоднократно обменивались взаимными оскорблениями. По предварительному решению дисциплинарной комиссии, оба бойца отстранены от участия в поединках UFC до 10 декабря.