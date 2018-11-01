Драматичная победа: российский гимнаст взял золото на ЧМ с отрывом в ноль тысячных балла

Российский гимнаст Артур Далалоян завоевал золото в личном многоборье на чемпионате мира в Дохе. Высшая награда в этой спортивной дисциплине впервые ушла в Россию за 19 лет.

Победа в личном многоборье в гимнастике считается главной, само состязание состоит из шести дисциплин – вольных упражнений, коня, кольца, опорного прыжка, брусьев и перекладины. Далолоян набрал 87,598 балла. Однако его ближайший соперник, китайский спортсмен Сяо Жотэн, набрал такое же количество очков вплоть до тысячных долей.

В итоге судьи приняли решение определить победителя по показателям на финальном снаряде – перекладине. В этой дисциплине лучше выступил россиянин, и золото досталось ему. Бронзовая медаль в личном многоборье ушла другому представителю Российской Федерации, Никите Нагорному, который набрал 86,331 балла.

Противостояние россиянина и китайца выглядело крайне напряженным для любителей гимнастики и фанатов национальных сборных. В самом начале состязаний по личному многоборью Далалоян проиграл Жотэну почти полтора балла на коне, однако последовательно догонял его в других дисциплинах и в финале одержал победу.