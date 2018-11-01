Чемпиона мира по футболу посадили в тюрьму на два года

Экс-игрок итальянского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Италии Винченцо Яквинта был осужден на два года тюремного заключения. Его обвиняют в незаконном хранении оружия.

В ходе обысков у футболиста извлекли револьвер Smith & Wesson, пистолет Browning и 126 патронов.

Яквинта также подозревали в связях с мафией, однако позже, как передает издание Football Italia, суд снял эти обвинения.

Расследование проходило в рамках уголовного дела против членов итальянской преступной группировки Ндрангета. Отмечается, что отец футболиста Джузеппе Яквинта, также проходящий как подозреваемый по вышеупомянутому делу, получил 19 лет тюрьмы.

Винченцо Яквинта выступал на позиции нападающего за туринский «Ювентус», а также за сборную Италии, в составе которой в 2006 году он стал чемпионом мира по футболу. В 2012 году спортсмен завершил свою карьеру.