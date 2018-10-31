К Мамаеву подселили «интеллигентного» сокамерника

У футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, находящегося в СИЗО «Бутырка» за драку, сменился сокамерник. Теперь, как пишут «Известия» со слов ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, им стал предприниматель Константин Дыдыгин.

Предприниматель, обвиняющийся в мошенничестве, «весьма интеллигентный». Оба заключенных нашли общий язык и вместе ходят в спортзал.

Ранее в ОНК также рассказали, что Павлу Мамаеву и Александру Кокорину («Зенит»), находящемуся в том же СИЗО, выдали мяч для занятий спортом. При этом полноценно игроки тренироваться не могут, так как помещение спортзала в «Бутырке» очень маленькое. Но все же чеканят мяч и выполняют некоторые упражнения.

Напомним, оба футболиста стали участниками драки, в результате которой пострадали двое чиновников. Спортсмены арестованы до 8 декабря.