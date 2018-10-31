РУСАДА дисквалифицировало четырех российских спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации четырех российских тяжелоатлетов. Всем спортсменам вменяется нарушение антидопинговых правил.

В число нарушителей попали Валерий Темник, Роман Редникин, Сергей Орешников и Фатима Умаханова. Каждый будет отстранен от соревнований на четыре года.

При этом срок дисквалификации Темника начинается с 4 сентября 2018 года, у Редникина и Орешникова - с 1 октября, а у Умахановой - с 24 сентября текущего года.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отметила, что Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР), отбыв свою дисквалификацию, «добилась значительного прогресса на пути к чистому спорту». Срок дисквалификации ФТАР, отстраненной за допинговые нарушения спортсменов, истек 19 октября.