Президент UFC поставил условие для проведения боя Нурмагомедов-Мейвезер

Глава UFC Дана Уайт заявил, что поединок между двумя бойцами – россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Флойдом Мейвезером– может состояться только при условии, что они будут драться по правилась смешанных единоборств.

«Мы не собираемся боксировать с ним. Хочешь драться? Приходи и дерись по-настоящему», - передает его слова издание TMZ.

Уайт добавил, что однажды он уже делал исключение для Мейвезера и более не намерен повторять этот опыт. Речь идет о бое американца с ирландским спортсменом Конором Макгрегором, на котором Мейвезер одержал победу.

Ранее сообщалось, что поединок между Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мейвезером может состояться на московском стадионе «Лужники». По требованию Мейвезера встреча состоится лишь в том случае, если Хабиб будет биться по правилам бокса.