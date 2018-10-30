Акинфеев рассказал, сколько еще планирует играть за ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что он планирует играть до 40, а может и до 42 лет. Несмотря на то что капитан «красно-синих» регулярно проходит профилактические процедуры, по его словам, «он к ним привык» и еще «помучает всех своей игрой».

Ранее стало известно, что Акинфеев продлил контракт с клубом только до сезона 2021/22 года. Голкипер объяснил это тем, что он «не стал наглеть».

«Подумал, что до 36 надо точно поиграть на высочайшем уровне, а там видно будет. Я же и по состоянию здоровья смотрю», - рассказал он в эфире программы «Футбол России». Его слова приводит «Чемпионат».

Голкипер ЦСКА был капитаном сборной России, однако этой осенью объявил о своем уходе из национальной команды.