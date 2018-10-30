«Берем на борт!»: «Зенит» оценил резонансное выступление Туктамышевой

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» отреагировал на яркое выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

Во время проката победительница турнира в женском одиночном катании разделась до нижнего белья. Показательный танец исполнялся под песню Бритни Спирс Toxic.

«Берем на борт!» - говорится в сообщении «Зенита» в Twitter.

Ранее сообщалось, что Туктамышева стала триумфатором на Гран-при Skate Canada. Ее суммарный результат равнялся 203,32 баллам, что обеспечило спортсменке первое место в турнире. Эта победа стала для девушки уже третьей в сезоне.