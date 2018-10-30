Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в соцсети Instagram.

В понедельник, 29 октября, количество его подписчиков превысило 144 миллиона 331 тысяч. До этого рекордным количеством фолловеров обладала американская певица Селена Гомез с 144 миллионами подписчиков.

Ранее сообщалось, что форвард туринского клуба стал первым в истории футболистом, забившим четыреста мячей в сильнейших чемпионатах Европы.

Криштиану Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», а также пятикратный победитель Лиги чемпионов и победитель первенства Европы.