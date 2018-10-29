Главный тренер «Реала» ушел в отставку

Совет директоров футбольного клуба «Реал Мадрид» постановил расторгнуть контракт с главным тренером Юлена Лопетеги. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

«Это решение принято на самом высоком уровне ответственности. Оно направлено на изменение динамики команды, когда цели этого сезона все еще достижимы», - говорится в сообщении.

Руководство клуба принесло Юлену Лопетеги и его команде благодарности за усилия. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари, он приступит к работе со вторника.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы возглавили группу после победы, «Реал» с тремя очками занял второе место.