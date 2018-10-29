Менеджер Нурмагомедова анонсировал «большие новости»

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил о «больших новостях» относительно своего клиента. Тем не менее, он не пояснил, о чем именно идет речь.

«У нас есть большие новости! Они просто снесут крышу», - рассказал Абдельазиз в Twitter.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем может состояться поединок между Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим. По словам самого российского бойца, он пройдет на московской площадке «Лужники». Мейвезер в свою очередь принял вызов Нурмагомедова, поставив при этом одно условие: Хабиб должен будет биться по правилам бокса.

Напомним, Флойд Мейвезер является 12-кратным чемпионом мира по боксу. Он, как и Нурмагомедов, не проиграл ни одного боя в своей спортивной карьере.