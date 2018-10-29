Хэмилтон досрочно стал пятикратным чемпионом «Формулы-1»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон раньше срока завоевал звание чемпиона гонки «Формула-1» сезона 2019 года. Британский гонщик оказался удостоен этого титула пятый раз за свою карьеру.

Досрочный выход в лидеры сезона стал возможен после того, как Хэмилтон завоевал четвертое место на Гран-при в Мексике. Благодаря полученным очкам британский пилот встал на первой строчке в турнирной таблице, став недосягаемым для остальных гонщиков.

Льюис Хэмилтон является одним из самых титулованных пилотов «Формулы-1». Однако безоговорочных лидером по числу выигранных турниров является Михаэль Шумахер, он завоевал этот титул семь раз.

Ранее сообщалось, что сын Михаэля Шумахера по имени Мик решил продолжить дело отца и уже добился заметных успехов. Молодой пилот победил в европейском чемпионате гонке «Формула-3», которая является своеобразной «младшей лигой» основного турнира.