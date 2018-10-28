Карпин может вернуться в «Спартак» в третий раз

Действующий тренер «Ростова» Валерий Карпин может вернуться в «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что представители московского клуба планируют провести с ним встречу 28 октября. В то же время «красно-белые» договорились о годовом контракте с Олегом Кононовым («Арсенал», Тула).

Пока у «Спартака» нет главного тренера. Двадцать второго октября с поста ушел Массимо Каррера, на его место временно был назначен испанец Рауль Рианчо.

Валерий Карпин уже дважды был тренером московского «Спартака» - с апреля 2009-го по июнь 2012-го и с ноября 2012-го по март 2014-го.