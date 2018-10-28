В Египте погиб российский участник ЧМ по мотопарапланеризму

Российский участник чемпионата мира по мотопарапланерному спорту в Египте погиб во время тренировочного полета. Об этом сообщило министерство гражданской авиации страны.

В сообщении говорится, что глава ведомства Юнис аль-Марси поручил сформировать техническую комиссию для выявления причин инцидента и принятия всех необходимых мер безопасности до начала ЧМ.

В ведомстве добавили, что причиной смерти стала ошибка спортсмена из-за несоблюдения норм безопасности. Прокуратура уже выясняет обстоятельства произошедшего. Российской команде окажут необходимую помощь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, имя спортсмена - Вячеслав Николаев. Трагедия произошла 26 октября. Россиянин упал в озеро Карун из-за сбоя в работе двигателя мотопараплана и не смог выбраться.