Туктамышева пообещала работать над прыжками после победы на Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пообещала в ближайшее время исправить технические неточности в своей программе. Речь идет о тройном акселе, который не покорился россиянке во время выступления на Гран-при Skate Canada.

Впрочем, технический брак не повлиял на итоговый результат, и Туктамышева смогла занять первое место по итогам соревнований, получив 203,32 балла, сообщает «360». Второй стала японка Мако Ямашиту.

«Получилось не все так, как планировалось. Но я рада, что смогла остаться на пьедестале и занять первое место. Сейчас надо больше работать именно над тройным акселем - он у меня не в очень хорошем состоянии. Надо, чтобы он был еще более стабильным», - рассказала Елизавета журналистам и своим поклонникам.

Выступления на Гран-при Skate Canada не только запомнились долгожданной победой Туктамышевой, но и в полной мере продемонстрировали проблемы в катании Евгении Медведевой - двукратной олимпийской чемпионки Пхенчхана и еще одной российской участницы Гран-при. Юное дарование сейчас живет и тренируется в Канаде под руководством нового тренера.

По итогам короткой программы Евгения показала невыразительный прокат, сделала множество ошибок и, получив 60,83 балла, заняла седьмое, промежуточное место. Впрочем, опыт и упорство взяли свое, и в произвольной программе Медведева смогла показать технику, достойную третьего места.

Следующим турниром, на котором сможет блеснуть мастерством Елизавета Туктамышева, станет Гран-при в Японии. Соревнования пройдут с 9 по 11 ноября.