Бывший футболист «Барселоны» предсказал своим одноклубникам победу в Эль-Класико

Ассистент тренера сборной России по футболу Игорь Корнеев предсказал футболистам «Барселоны» победу в очередном противостоянии с соперниками из «Реала». Эль-Класико начнется через три часа на домашнем стадионе «сине-гранатовых» «Камп-Ноу», сообщает «360».

Примечательно, что футбольные гении выйдут на поле без своих многолетних лидеров Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Первый лечит травму, второй переехал в итальянскую Серию А, где защищает цвета туринского «Ювентуса».

«Учитывая, что мы не увидим ни Роналду, ни Месси, "Барселона" будет фаворитом на этой встрече. Они более ровно начали сезон. Без Месси команда тоже выглядит хорошо. С минимальным счетом должны выиграть каталонцы», - спрогнозировал Корнеев.

К прогнозу Игоря Корнеева стоит прислушаться, так как он сам играл за каталонцев в сезоне 1994-1995. Очные противостояния между двумя испанскими грандами уже в те годы были украшением любого футбольного вечера.

«Класико есть класико, и нервы у всех будут на пределе. Карточки тоже будут», - добавил специалист.

К слову, в последний раз «Барса» и «Реал» играли друг с другом без своих лидеров в 2007 году, почти в канун Нового года. На поле в той игре творили Пуйоль, Роналдиньо, Каннаваро, Робиньо и другие. Напряженная встреча закончилась победой королевского клуба с минимальным перевесом. Единственный гол забил бразилец Жулио Баптиста.

У «Барселоны» этим вечером есть прекрасные шансы поквитаться за тот обидный проигрыш. Без именитого португальца Роналду в составе «Реал» выглядит не так убедительно. Да и уход Зинедина Зидана с поста главного тренера сказался на команде Серхио Рамоса не лучшим образом.